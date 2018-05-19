США прекратили программы помощи в Сирии

Власти США прекратили программы помощи на северо-западе Сирии. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, ежегодно Соединенные Штаты выделяли средства для "стабилизации местного общества" и на "поддержку независимого общества и СМИ" в этом регионе.

Как отмечается, европейские страны были проинформированы о решении США.

При этом эксперты телеканала опасаются ухода США из региона. По их мнению, это заставит другие страны "переосмыслить" свое присутствие в Сирии.