США прекратили программы помощи в Сирии
19 мая 2018 09:23 154
Власти США прекратили программы помощи на северо-западе Сирии. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным телеканала, ежегодно Соединенные Штаты выделяли средства для "стабилизации местного общества" и на "поддержку независимого общества и СМИ" в этом регионе.
Как отмечается, европейские страны были проинформированы о решении США.
При этом эксперты телеканала опасаются ухода США из региона. По их мнению, это заставит другие страны "переосмыслить" свое присутствие в Сирии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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