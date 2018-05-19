Видео взрыва самолета, который разбился на Кубе - ВИДЕО

В Сети опубликовано видео взрыва самолета, который потерпел крушение на Кубе, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Эти кадры были сняты очевидцами.

Напомним, эта трагедия произошла 18 мая. Пассажирский самолет Boeing 737-200, выполнявший рейс Гавана - Ольгин, разбился в 20 километрах от Гаваны на сельскохозяйственных полях. По последним данным, на борту лайнера было 110 человек. Все пассажиры - кубинцы, экипаж - мексиканцы. Выжить в катастрофе удалось трем женщинам.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

