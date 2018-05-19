Северокорейский офицер сбежал в Южную Корею на лодочке
Офицер северокорейской армии и гражданский уплыли из страны на маленькой лодке и направились в сторону Южной Кореи. Их заметил корабль ВМС соседнего государства вблизи межкорейской границы, сообщает в субботу, 19 мая, агентство Yonhap. Об этом передает Day.Аz со ссылкой на lenta.ru.
Беглецов обнаружили в Желтом море к северу от острова Пэннёндо. Сейчас они находятся под надзором южнокорейской береговой охраны. Полиция проведет расследование.
Как отмечает агентство, это первый побег северокорейского офицера с 2008 года. Тогда 28-летний лейтенант пересек укрепленную сухопутную границу между странами.
В Сеуле существует политика, по которой власти много лет принимают любых перебежчиков из КНДР. Всего в Южной Корее проживают более 30 000 таких людей, их число продолжает увеличиваться.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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