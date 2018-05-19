Житель Флориды заснял в небе целую эскадрилью НЛО - ВИДЕО

В Сети появилось видео, автор которого утверждает, что он заснял на камеру целую эскадрилью НЛО, появившуюся в небе над американской Флоридой. Большое число загадочных белых объектов внезапно появилось в небе и испугало свидетелей. Часть очевидцев решила, что началось инопланетное вторжение на Землю, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Плеяда НЛО возникла в небе над Дирфилд-Бич во Флориде. Автор видео заявляет, что в момент съемки самолетов или других летательных аппаратов в небе не было. Белые точки возникли в небе сами по себе, их положение изменялось несколько раз.

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