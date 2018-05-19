У самолета российской авиакомпании отказал двигатель во время полета

Самолет Boeing авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Москвы в Астрахань, вернулся в аэропорт Внуково из-за отказа правого двигателя. Об этом сообщил РИА Новости представитель перевозчика, передает Day.Az.

"Произошел отказ правого двигателя при выполнении рейса в Астрахань, (самолет) возвращается во Внуково", - сообщили в авиакомпании.

Судя по информации ресурса Flightradar24, воздушное судно развернулось в небе над Волгоградской областью.

Согласно расписанию аэропорта, рейс "Победы" в Астрахань ДР 163 вылетел в субботу из Внуково в 7.15 по московскому времени. Он должен был прибыть в Астрахань в 9.18. Рейс, как следует из данных табло, выполнялся на Boeing 737-800.

В авиакомпании сообщили, что все 12 самолетов модели Boeing 737-800 произведены в 2014-2015 годах и получены напрямую с завода-изготовителя.

"Победа" отправит пассажиров вернувшегося воздушного судна в пункт назначения резервным бортом. В авиакомпании подчеркнули, что случай отказа двигателя произошел впервые.

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