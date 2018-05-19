На юге Крита катер врезался в скалы, есть погибшие
19 мая 2018 12:03 156
Скоростной катер ночью в субботу врезался в скалы на южном побережье Крита, три человека погибли и один тяжело ранен. Об этом сообщает Афинское агентство новостей АМНА, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщили рыбаки, находившиеся неподалеку в море, катер набрал скорость и по неизвестным причинам врезался в скалы.
Тяжелораненого пассажира подняли рыбаки, он госпитализирован.
Все погибшие и раненый - молодые люди, в возрасте примерно 30 лет.
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