На юге Крита катер врезался в скалы, есть погибшие

19 мая 2018 12:03

Скоростной катер ночью в субботу врезался в скалы на южном побережье Крита, три человека погибли и один тяжело ранен. Об этом сообщает Афинское агентство новостей АМНА, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили рыбаки, находившиеся неподалеку в море, катер набрал скорость и по неизвестным причинам врезался в скалы.

Тяжелораненого пассажира подняли рыбаки, он госпитализирован.

Все погибшие и раненый - молодые люди, в возрасте примерно 30 лет.

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