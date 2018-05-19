Российские и сирийские военные подверглись обстрелу в Алеппо

Офицеры сирийской армии и российские военные из Центра примирения сторон подверглись обстрелу на дороге "Кастелло" в провинции Алеппо. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Обстрел из пулемётов вёлся с территории, подконтрольной так называемой умеренной оппозиции. В результате обстрела никто не пострадал.