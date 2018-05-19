Российские и сирийские военные подверглись обстрелу в Алеппо
19 мая 2018 12:30 135
Офицеры сирийской армии и российские военные из Центра примирения сторон подверглись обстрелу на дороге "Кастелло" в провинции Алеппо. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
Обстрел из пулемётов вёлся с территории, подконтрольной так называемой умеренной оппозиции. В результате обстрела никто не пострадал.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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