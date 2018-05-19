Что известно о крушении самолета на Кубе, при котором погибли более 100 человек - ВИДЕО

19 мая 2018 12:15

Пассажирский самолет Boeing 737-200 потерпел крушение сразу после взлета из международного аэропорта имени Хосе Марти в Гаване. Катастрофа произошла 18 мая. На борту упавшего самолета, выполнявшего рейс из кубинской столицы в город Ольгин, находились 104 пассажира и 6 членов экипажа, выжить удалось только двоим, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает Cuba Debate, самолет был арендован авиакомпанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh. Им управлял иностранный экипаж. 

По словам бортинженера, причиной авиакатастрофы мог быть технический сбой. По свидетельству очевидцев, перед крушением судно развернулось, чтобы вернуться в воздушную гавань, и врезалось в линии электропередач. 

Спасатели прибыли на место через 12 минут после крушения. На кадрах с места ЧП видно, что самолет рухнул недалеко от взлетно-посадочной полосы - от упавшего судна поднимался черный густой столб дыма. 

В связи с трагедией власти Кубы объявили двухдневный траур.

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Новые кадры с места крушения самолета на Кубе

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