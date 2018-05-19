Стрельба возле школы в США произошла из-за спора на парковке - ДЕТАЛИ

Стрельба около старшей школы Маунт-Зайон в округе Клейтон штата Джорджия произошла из-за спора на парковке после выпускного.

По данным телеканала, когда родственники выпускников стали разъезжаться по домам после церемонии, на переполненной автостоянке возник спор между водителями, который закончился стрельбой. Обб этом сообщает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

В результате 21-летняя девушка была ранена выстрелом в ногу, ещё одна пострадавшая - беременная женщина - получила побои, третья женщина в возрасте около 40 лет погибла, получив три пули.

Как ранее сообщил Лайф, неизвестный открыл огонь на выпускном вечере в старшей школе Маунт-Зайон в округе Клейтон. Кроме того, накануне произошло нападение на школу в Техасе, где в результате погибло 10 человек.