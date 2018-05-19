ЕС привержен ядерной сделке с Ираном - ЗАЯВЛЕНИЕ ЕВРОКОМИССАРА

Еврокомиссар по вопросам энергетики Мигель Ариас Каньете заявил, что ЕС остается полностью приверженным ядерной сделке с Тегераном, рассчитывает на дальнейшее развитие экономических отношений с Ираном.

"До тех пор, пока Иран придерживается своих обязательств по договору, ЕС также выполняет все свои обязательства", - заявил Каньете по итогам встречи с главой Организации по атомной энергетике Ирана Али Акбаром Салехи в Иране. Он отметил, что возможные последствия прекращения договора были бы "катастрофическими". Трансляцию пресс-конференции вел телеканал Press TV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"С одной стороны, мы хотим снизить влияние санкций США на европейский бизнес, а с другой - поддержать рост торговли и экономических отношений между ЕС и Ираном... Мы полностью привержены сохранению экономического соглашения", - сказал Каньете.

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