Недозрелый жених взял в жены девушку в самом соку - ВИДЕО

Иорданский мальчик решил пораньше испытать все прелести супружеской жизни, явно не задумываясь о тяготах. Для этого он по-хозяйски выбрал себе, что называется, невесту в самом соку, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.

Впрочем, избранница на свадьбе выглядела не столь воодушевленный, как ее жених, буквально сияющий от счастья. Видимо, девушку мучил вопрос - как быть со столь юным спутником жизни?

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