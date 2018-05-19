Танцор ради искусства выпрыгнул перед летящей навстречу фурой - ВИДЕО

В Сети набирает просмотры видео, на котором танцор рискует жизнью ради искусства. Мужчина в белом одеянии под арабские песни сначала прыгает на капоте автомобиля, после чего в танце ловко спускается на асфальт, оказавшись перед летящей на него фурой и размахивая руками. В этот момент сердце у зрителей замирает, но доля секунды - и танцор уже на обочине, цел и невредим. А вот водителю грузовика, судя по всему, пришлось понервничать, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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