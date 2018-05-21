Одобрено первое в мире лекарство от мигрени

FDA одобрила первый препарат, специально разработанный для предотвращения мигрени. И в то время как препарат может сигнализировать о новой волне эффективных методов лечения этого изнурительного состояния - которое часто, к тому же, игнорируется - вопрос в том, сколько страдающих от мигрени смогут себе его позволить.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, лекарство под название Aimovig было совместно разработано фармацевтическими компаниями Amgen и Novartis. Оно использует антитела для блокирования эффекта молекулы белка, которая играет ключевую роль в появлении и поддержании мигрени, известной как пептид, связанный с геном кальцитонина, CGRP. В трех клинических испытаниях III фазы, которые привели к одобрению препарата, у людей, которых лечили с помощью Aimovig, было обнаружено снижение частоты появления мигреней до одного - двух с половиной раз в месяц, по сравнению с контрольной группой на плацебо, без каких-либо побочных эффектов.

"Эти препараты окажут огромное влияние", считает Амаал Старлинг, специалист по мигреням в клинике Майо в Фениксе. "Это удивительное время для моих пациентов и общих неврологов, которые лечат пациентов с мигренью".

Мигрень - которая протекает значительно болезненнее и дольше, чем головная боль - затрагивает, как правило, более 10% населения. Женщины страдают от мигреней в три раза чаще мужчин, и в основном мигрень мешает жить бедным, пожилым людям и инвалидам. Причины мигрени остаются неясными, но выделяют последовательные экологические триггеры, такие как определенные продукты или стресс.

Болеутолители широкого спектра вроде ибупрофена могут облегчить мигрень, но работают не всегда, плюс у них есть свои побочные эффекты. Иногда они даже ухудшают протекание мигрени. Пациенты будут принимать Aimovig раз в месяц через инъекцию, поскольку антитела нового препарата остаются в организме на какое-то время. Другие препараты на основе антител могут потребовать еще меньше надзора. Но, как это часто бывает с новым лекарством, людям придется заплатить круглую сумму за Aimovig: 6900 долларов в год. Впрочем, часть этой стоимости будет покрываться медицинской страховкой.

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