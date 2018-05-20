Загадочное существо с огромными зубами напугало мексиканцев - ФОТО

На пляже мексиканского города Масатлан, штат Синалоа, обнаружили останки неопознанного морского животного.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, на них наткнулась местная жительница Беатрис Моралес Акунья во время прогулки по побережью. Она объяснила, что никто не подходил к чудовищу, так как издалека оно напоминало корабельные снасти.

Женщина поделилась снимком находки на Facebook и спросила подписчиков, что это за существо. Мнения комментаторов разделились. Одни предположили, что это мурена, другие - что это морской змей. Акунья, в свою очередь, решила, что это "мурена, живущая в темных глубинах моря".

Ранее неизвестное науке существо выплыло на берег Филиппин. Представители экологической организации Marine Wildlife Watch из Филиппин сделали публикацию в Facebook, где показали неизвестное животное. Не исключается, что зверь может оказаться кашалотом.

Выловить непонятное существо удалось в минувшую пятницу ночью. Оно было не менее шести метров в длину, полностью покрыто видимыми волосами.

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