Абэ рассчитывает добиться прогресса в заключении мирного договора на встрече с Путиным

19 мая 2018 14:43

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным реализацию плана сотрудничества Японии с Россией из восьми пунктов и добиться прогресса в заключении мирного договора между странами. Об этом он заявил в эфире программы "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Два года назад я как раз выступил с предложением о сотрудничестве в виде плана из восьми пунктов, и сейчас эти проекты уже претворяются в жизнь. На предстоящей встрече с президентом [Путиным] я намерен обсудить, как далеко за эти два года удалось продвинуться в осуществлении этого плана", - сказал японский премьер. "Я также рассчитываю добиться прогресса в решении важнейшей задачи - заключении мирного договора", - поделился он ожиданиями от предстоящих переговоров с президентом РФ.

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