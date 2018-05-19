Иран пригрозил Западу 20-процентным ураном

Глава Организации атомной энергетики Ирана Али Акбар Салехи прояснил позицию страны при отказе сторон от Совместного всеобъемлющего плана действий.

Ранее США заявили о выходе из сделки. Европейские страны и Россия намерены сохранить договор в силе.

Как сказал Салехи, Иран может вновь приступить к обогащению урана до 20-процентного уровня, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Наша политика заключается в том, чтобы ждать в течение нескольких недель и смотреть, что произойдет", - отметил иранский чиновник. Исламская республика не хочет отказываться от достигнутых соглашений, если страны-участницы также будут выполнять обязательства.

По итогам переговоров Салехи и еврокомиссара по вопросам климата и энергетики Мигеля Ариаса Каньете в Тегеране, стороны подтвердили желание сохранить СВПД. Европейцы поддержали усилия Ирана по регулированию безопасного и ответственного использования ядерной энергетики. Третий семинар высокого уровня по ядерному сотрудничеству состоится в Брюсселе в ноябре 2018 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из Совместного всеобъемлющего плана действий.

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