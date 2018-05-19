СМИ: в Марселе эвакуировали вокзал

Железнодорожный вокзал Марселя Сен-Шарль был эвакуирован после задержания подозрительного мужчины, сообщает издание Provence со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации издания, военный, находящийся на вокзале, увидел мужчину с сумкой, в которой можно было различить провода и аккумуляторы.

Мужчина был задержан, но отказался предоставить документы, удостоверяющие личность, он заверял, что в его сумке нет взрывчатых веществ.

В настоящий момент вокзал обследуют сапёры, железнодорожное сообщение временно прервано.