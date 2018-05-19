В немецком Фехингене неизвестный открыл стрельбу по прохожим, есть жертвы
19 мая 2018 18:13 232
Неизвестный мужчина открыл стрельбу в германском населенном пункте Фехинген (федеральная земля Саар). Об этом сообщилав субботу телерадиостанция Saarbrücker Rundfunk со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В результате инцидента погибли два человека, несколько пострадали. О том, что преступление может быть связано с терроризмом, речи пока не идет. По предварительным данным, жертвы являются членами одной семьи.
Подозреваемый задержан, угрозы для граждан нет. Других подробностей не приводится.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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