В немецком Фехингене неизвестный открыл стрельбу по прохожим, есть жертвы

19 мая 2018 18:13

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в германском населенном пункте Фехинген (федеральная земля Саар). Об этом сообщилав субботу телерадиостанция Saarbrücker Rundfunk со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В результате инцидента погибли два человека, несколько пострадали. О том, что преступление может быть связано с терроризмом, речи пока не идет. По предварительным данным, жертвы являются членами одной семьи.

Подозреваемый задержан, угрозы для граждан нет. Других подробностей не приводится.

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