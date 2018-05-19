Нападении боевиков на церковь в Грозном, есть жертвы

Двое сотрудников полиции и один прихожанин погибли при нападении боевиков на церковь в Грозном, сообщил источник в правоохранительных органах Чечни, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил ранее журналистам, что четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного, их целью было захватить прихожан. По его словам, в результате немедленно проведенной спецоперации все четверо были уничтожены, от полученных ранений скончался полицейский, один прихожанин получил ранения средней тяжести.

"Группа боевиков предприняла попытку проникнуть на территорию грозненской церкви Архангела Михаила. В ходе спецоперации по нейтрализации нападавших погибли двое сотрудников полиции. Они были прикомандированы в Чечне. Погиб также один прихожанин церкви", - сказал собеседник агентства.

В результате спецоперации были ранены еще двое полицейских. Источник сообщил об уничтожении четырех боевиков.

На месте происшествия проводятся оперативные мероприятия, работает следственная бригада.