В Италии автобус с пассажирами вылетел с трассы и перевернулся

На севере Италии перевернулся автобус, в результате чего пострадали 26 человек. Об этом сообщает Tgcom24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что инцидент произошел утром в провинции Порденоне на автостраде А4. Автобус следовал по маршруту Турин-Триест, на большой скорости вылетел с дороги и перевернулся. О причинах произошедшего пока ничего неизвестно.

По имеющейся информации, один из 26 пострадавших находится в тяжелом состоянии.