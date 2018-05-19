В Италии автобус с пассажирами вылетел с трассы и перевернулся
19 мая 2018 19:17 190
На севере Италии перевернулся автобус, в результате чего пострадали 26 человек. Об этом сообщает Tgcom24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что инцидент произошел утром в провинции Порденоне на автостраде А4. Автобус следовал по маршруту Турин-Триест, на большой скорости вылетел с дороги и перевернулся. О причинах произошедшего пока ничего неизвестно.
По имеющейся информации, один из 26 пострадавших находится в тяжелом состоянии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!