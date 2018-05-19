Буффон трогательно завершил карьеру в "Ювентусе" - ФОТО

Матч 38 тура чемпионата Италии "Ювентус" - "Верона" (3:1) не имел турнирного значение, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Но он войдет в историю туринского клуба. 63 минута. Замена в "Ювентусе". Стадион стоит - и плачет. Да что стадион, футболисты не скрывают слез. Уходит эпоха. Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон покидает поле. Это был последний матч Буффона в составе "Старой Синьоры".

Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года, провел за клуб более 650 матчей. На клубном уровне он также играл за "Парму". Девять раз выигрывал чемпионат Италии, пять раз Кубок Италии, шесть раз Суперкубок Италии, один раз Кубок УЕФА и трижды играл в финалах Лиги чемпионов. Также он был признан лучшим футболистом Европы сезона-2002/03 по версии УЕФА.

В составе сборной Италии Буффон выиграл чемпионат мира 2006 года, а в 2012 году стал вице-чемпионом Европы. Вратарь является рекордсменом среди европейских футболистов по количеству игр за национальную сборную - сейчас в его активе 175 матчей.

Джанлуиджи Буффон пока не объявил, что будет делать дальше - перейдет ли на административную работу или еще год-два поиграет в какой-то экзотической лиге.