В Германии полиция была вынуждена вмешаться в спор с попугаем

Полицейские в немецком городе Леррах, расположенного неподалеку от границы с Швейцарией, выехали на вызов соседей о домашнем насилии и обнаружили мужчину, спорящего с попугаем, сообщает 112.ua, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня

"Правоохранители прибыли на место происшествия и услышали крики за дверью. Однако когда стражи порядка вошли внутрь, они обнаружили мужчину, спорящего с попугаем. Мужчина заявил, что был очень раздражен поведением птицы своей девушки и поэтому начал ссору.

По информации полицейских, попугай в ответ громко кричал", - говорится в сообщении.

В результате правоохранители покинули дом немца, поскольку не было обнаружено следов преступления.

Отметим, что похожий случай произошел в ноябре 2017 года в американском штате Орегон. Курьер, проезжавший мимо одного из домов, услышал крики о помощи и вызвал полицию. Оказалось, что эти звуки издавал попугай Диего.