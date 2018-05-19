Мальчик-паж затмил Меган Маркл во время свадьбы - ВИДЕО

19 мая 2018 20:33

Меган Макрл и принц Гарри стали мужем и женой. Меган блистала в белоснежном наряде с 5-метровой фатой от Givenchy, но одному маленькому мальчику удалось затмить невесту, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Во время церемонии детям были отведены очень важные роли. Все пажи и подружки невесты были младше 10 лет. Кенсингтонский дворец сообщил, что самой младшей из шести подружек невесты два года, самому взрослому мальчику-пажу - семь. Два пажа несли вуаль Меган Макрл, которая была длиной пять метров. И один из мальчишек был слишком раж исполнять свои обязанности, его смешное лицо попало на видео.

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Мальчик-паж затмил Меган Маркл во время свальбы

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