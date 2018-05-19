В Греции три человека погибли при столкновении катера со скалой

19 мая 2018 21:22

На побережье греческого острова Крит катер врезался в скалы, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает AMNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что инцидент произошел ночью в Сфакии. На борту катера находились четыре человека, которым было от 30 до 35 лет. Один из них выжил и был госпитализирован с многочисленными переломами и травмами.

По словам рыбаков, катер двигался на большой скорости и врезался в скалу по неизвестной причине.

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