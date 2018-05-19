Опубликовано меню со свадебного банкета в честь принца Гарри и Меган Маркл

В Британии было опубликовано меню обеда, которым угощают 600 гостей, присутствующих на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди канапе, предложенных приглашенным, шотландские лангустины, завернутые в копченый лосось с цитрусовым сливочным сыром, английская спаржа на гриле, обернутая камаринской ветчиной (Камбрия - графство на северо-западе Англии. - Газета.Ru) и панна котта из горошка с перепелиными яйцами и лимонной вербеной.

В числе закусок оказались тартар из томатов и базилика с жемчужинами из соуса бальзамик, курица с абрикосами в нежно-остром соусе из йогурта, а также теплые ростки спаржи с моцареллой и вялеными томатами.

В основное меню включены фрикасе из курицы со сморчками и зеленым луком, горохово-мятный ризотто с ростками гороха, трюфельным маслом и чипсами из пармезана и томленая свиная грудинка с яблоками в сиропе и шкварками.

Кроме того, гостей угостят шампанским, фисташковыми макарунами, тарталетками с апельсиновым крем-брюле и миниатюрными тарталетками с крамблом из ревеня на десерт.