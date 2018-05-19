Манчини вернул скандального нападающего в сборную Италии

19 мая 2018 21:45

Новый главный тренер национальной сборной Италии по футболу Роберто Манчини объявил состав команды на ближайшие матчи, сообщает Федерация футбола Италии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что наставник вернул в команду скандально известного форварда Марио Балотелли и экс-защитника "Зенита" Доменико Кришито. Оба футболиста не играли за сборную с 2014 года.

Полностью состав сборной Италии выглядит следующим образом:

Вратарь: Доннарумма, Перин, Сиригу;
Защитники: Бонуччи, Романьоли, Кальдара, Кришито, Д'Амброзио, Де Шильо, Ругани, Эмерсон, Дзаппакоста;
Полузащитники: Базелли, Бонавентура, Кристанте, Флоренци, Пеллегрини, Жоржиньо, Мандрагора, Маркизио;
Нападающие: Балотелли, Белотти, Беррарди, Политано, Бернардески, Кьеза, Иммобиле, Инсинье, Верди, Дзадза.

Ранее сообщалось, что Манчини намерен выиграть чемпионаты мира и Европы со сборной Италии.

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