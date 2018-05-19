Манчини вернул скандального нападающего в сборную Италии
Новый главный тренер национальной сборной Италии по футболу Роберто Манчини объявил состав команды на ближайшие матчи, сообщает Федерация футбола Италии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что наставник вернул в команду скандально известного форварда Марио Балотелли и экс-защитника "Зенита" Доменико Кришито. Оба футболиста не играли за сборную с 2014 года.
Полностью состав сборной Италии выглядит следующим образом:
Вратарь: Доннарумма, Перин, Сиригу;
Защитники: Бонуччи, Романьоли, Кальдара, Кришито, Д'Амброзио, Де Шильо, Ругани, Эмерсон, Дзаппакоста;
Полузащитники: Базелли, Бонавентура, Кристанте, Флоренци, Пеллегрини, Жоржиньо, Мандрагора, Маркизио;
Нападающие: Балотелли, Белотти, Беррарди, Политано, Бернардески, Кьеза, Иммобиле, Инсинье, Верди, Дзадза.
Ранее сообщалось, что Манчини намерен выиграть чемпионаты мира и Европы со сборной Италии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!