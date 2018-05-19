Фильм южнокорейского режиссера получил приз в Канне
Приз Международной федерации кинопрессы FIPRESCI (ФИПРЕССИ) на 71-м Каннском кинофестивале получил фильм южнокорейского режиссера Ли Чхан-дона "Пылающий" (Burning). Об этом объявило в субботу жюри премии, которое в этом году возглавил французский писатель и журналист Мишель Симан. передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Картина Ли Чхан-дона - мистическая история о молодом человеке, встречающем свою подругу детства, которая вдруг просит его присмотреть за кошкой, пока сама девушка будет путешествовать по Африке. Из поездки она возвращается в компании загадочного незнакомца, который вовлекает главного героя в мистическую игру. "Визуально потрясающий фильм, также являющийся сложным в эмоциональном плане комментарием на тему состояния современного общества", - гласит вердикт жюри FIPRESCI.
Среди фильмов из программы "Особый взгляд" свой приз критики FIPRESCI присудили ленте бельгийского режиссера Лукаса Донта "Девочка" (Girl). История о 15-летней девушке-трансгендере, которая тренируется, чтобы стать балериной, отмечена за "сильный подход к гендерным вопросам".
Одновременно были объявлены и лауреаты премии Экуменического жюри. Главный приз получила лента ливанки Надин Лабаки "Капернаум" (Capharnaum), в которой затрагивается целый комплекс проблем современного ближневосточного общества - приток беженцев, нелегальная миграция, семейное насилие над детьми.
Почетную рекомендацию Экуменического жюри получил фильм американца Спайка Ли "Черный клановец" (BlacKkKlansman). Это история об афроамериканском сотруднике полиции, который под прикрытием внедрился в ряды организации белых расистов.
Объявление победителей 71-го Каннского фестиваля состоится в субботу вечером.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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