Российский бизнесмен выплатил около $1 млрд западным банкам

Владелец компании "Ренова" Виктор Вексельберг, попавший под санкции США, выплатил займы, размер которых составляет более 1 млрд швейцарских франков (около $1 млрд), западным банкам, включая JPMorgan, Credit Suisse и UBS. Об этом в субботу сообщилоагентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Проблема с выплатой кредита, наконец, разрешена. Банки получили деньги", - заявил один из них, добавив, что некоторые детали по-прежнему обсуждаются.

США в начале апреля ввели санкции в отношении нескольких российских предпринимателей и подконтрольных им компаний. В санкционный список, в частности, попали: Олег Дерипаска и подконтрольные ему "Базовый элемент", "Русские машины", компания B-Finance, группа En+, "Евросибэнерго", "Русал", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань"; Виктор Вексельберг и его группа "Ренова"; "Газпром бурение" и группа NPV Engineering Игоря Ротенберга; "Ладога менеджмент" Кирилла Шамалова.

Попадание в этот список (SDN-лист) означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. До 7 мая американские инвесторы должны были избавиться от акций и долговых инструментов указанных компаний, а до 5 июня - разорвать с ними контракты. Исключение сделано для структур Дерипаски: инвесторам США разрешено проводить сделки с "Русалом" до 23 октября, а до 6 июня продлен срок, в течение которого американские инвесторы должны избавиться от активов En+, "Русала" и ГАЗ.