В Украине завершились испытания ракетного комплекса "Скиф" - ВИДЕО
В Украине завершились финальные испытания противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) "Скиф", сообщает в Facebook киевское конструкторское бюро "Луч", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На опубликованных кадрах показан запуск учебных и боевых ракет.
Как отмечается в публикации, завершающий этап испытаний проводился в Черниговской области с присутствием "представителей заказчика".
"Все назначенные цели были успешно поражены", - говорится в сообщении.
ПТРК "Скиф" - экспортная версия украинского "Стугна-П". Ряд внесенных конструкторами усовершенствований был направлен на адаптацию пусковой установки к действиям в условиях мягких грунтов и песка. По словам разработчиков, сама ракета не изменилась.
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