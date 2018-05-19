В Украине завершились испытания ракетного комплекса "Скиф" - ВИДЕО

В Украине завершились финальные испытания противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) "Скиф", сообщает в Facebook киевское конструкторское бюро "Луч", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На опубликованных кадрах показан запуск учебных и боевых ракет.

Как отмечается в публикации, завершающий этап испытаний проводился в Черниговской области с присутствием "представителей заказчика".

"Все назначенные цели были успешно поражены", - говорится в сообщении.

ПТРК "Скиф" - экспортная версия украинского "Стугна-П". Ряд внесенных конструкторами усовершенствований был направлен на адаптацию пусковой установки к действиям в условиях мягких грунтов и песка. По словам разработчиков, сама ракета не изменилась.

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