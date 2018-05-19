В Пентагоне заявили, что Россия мало делает для борьбы с терроризмом

В министерстве обороны США заявляют, что Россия недостаточно делает для борьбы с терроризмом на своей территории.

"США и многие в (центральноазиатском) регионе обеспокоены радикализацией, происходящей в России. Россия критикует страны, которые помогают Афганистану в борьбе с терроризмом, но не делает достаточно для решения проблемы радикализации и вербовки террористов в пределах своих границ", - заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона подполковник Кон Фолкнер, комментируя информацию о большом количестве выходцев из РФ и стран СНГ в рядах террористических группировок, в том числе в Афганистане, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Фолкнер отказался говорить об общем количестве боевиков группировки "Исламское государство"*. в Афганистане и подчеркнул, что США будут продолжать работу с афганскими партнерами по сокращению присутствия ИГ* в Афганистане, после того, как поддержка террористов из Ирака и Сирии ослаблена.

Ранее в мае замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, выступая в Душанбе, заявил, что Афганистана превращается в опорную базу международного терроризма. По его словам, в Афганистане насчитывается от 4 до 10 тысяч активных боевиков ИГ*, почти половина из них сосредоточена в северном приграничье. Он отметил, что террористы открыто провозглашают своей целью свержение законных правительств, захват территорий государств Центральной Азии и России и построение квазигосударства "Северный Хорасан".

Сыромолотов отметил, что при "очевидной внешней поддержке спонсоров, среди которых есть государственные организации, спецслужбы ряда стран, под "знамена" ИГИЛ, "Аль-Каиды" и других группировок, укрепившихся в Афганистане, сюда стекаются тысячи боевиков различных национальностей, включая недобитых из Сирии и Ирака, образуя гнездо глобального терроризма".

