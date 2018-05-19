Пентагон назвал пропагандой заявления России об угрозе "ИГ" в Средней Азии

В Пентагоне не разделяют опасения России по поводу угрозы распространения террористической группировки "Исламское государство" в странах Центральной Азии. По мнению американских военных, подобные заявление являются "российской пропагандой", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее замглавы российского МИД Олег Сыромолотов выразил опасения, что Афганистан превращается в опорную базу международного терроризма. По словам дипломата, в этой стране насчитывается от четырех до десяти тысяч активных боевиков ИГ. При этом Сыромолотов подчеркнул, что террористы открыто провозглашают своей целью свержение законных правительств, захват территорий государств Центральной Азии и России, а также построение квазигосударства "Северный Хорасан".

Однако в американском военном ведомстве сочли "беспочвенными" подобные опасения Москвы.

"Россия продолжает разжигать глобальные опасения по поводу ИГИЛ-К (ИГ в Афганистане. - Прим. ред.) в попытке подорвать (усилия) США в Афганистане. Россия ищет любую возможность, которую она может найти, чтобы вбить клин между США и нашими центральноазиатскими партнерами. Эти беспочвенные заявления о попытках ИГИЛ-К захватить территории в Центральной Азии являются не более чем пропагандой", - заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона подполковник Кон Фолкнер.

Однако в ведомстве отказались говорить об общем количестве террористов группировки "Исламское государство" в Афганистане и отметили, что США продолжат работу с афганскими партнерами по сокращению присутствия ИГ в стране.

При этом в Пентагоне также заявили, что Россия предпринимает недостаточные усилия для борьбы с терроризмом на своей территории.