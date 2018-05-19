В Иране более 700 человек отравились грибами, девять погибли

Свыше 720 человек получили отравление грибами на западе Ирана, девять человек погибли, сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя аварийной службы страны Моджтабу Халеди, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам Халеди, 721 человек получил отравление ядовитыми грибами в провинциях Керманшах, Курдистан, Лурестан, Зенджан, Западный Азербайджан и Казвин. Около 50 человек находятся в критическом состоянии, нескольким из них требуется срочная пересадка печени.

Как сообщает Университет медицинских наук Ясуджа, внешний вид и вкус ядовитых грибов не отличаются от съедобных. Понять, что гриб токсичен, можно только в результате проведения лабораторных экспериментов.