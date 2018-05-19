Премьер Македонии рассказал о новом названии страны

Македонский премьер Зоран Заев заявил, что компромиссным вариантом переименования бывшей югославской республики является вариант "Республика Илинденская Македония", предает РИА "Новости". передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, Греция заинтересована в изменении названия страны из-за ассоциаций с греческой областью Македония. Заев уже провел переговоры по этому вопросу со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом.

"Республика Илинденская Македония является возможным компромиссом, по-английски - Republic of Ilinden Macedonia, на албанском - Republika Ilindenase e Maqedonisё", - сказал Заев.

Он заметил, что македонское правительство не возражает против такого названия, а в стране состоится референдум по данному вопросу.