В России заблокировали 47 «зеркал» пиратских сайтов
19 мая 2018 22:43 174
В Роскомнадзоре рассказали о блокировке 47 "зеркал" пиратских торрент-трекеров и онлайн-кинотеатров, которая осуществлялась в течение последней недели. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что эти действия осуществлялись на основании решений Минкомсвязи. В число заблокированных ресурсов попали KinoGo и BigCinema.
"...с 1 октября 2017 года, Роскомнадзором приняты меры по прекращению доступа на территории России к более 1200 "зеркалам" (копиям) интернет-ресурсов", - подчеркивается в заявлении ведомства.
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