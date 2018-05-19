В России заблокировали 47 «зеркал» пиратских сайтов

В Роскомнадзоре рассказали о блокировке 47 "зеркал" пиратских торрент-трекеров и онлайн-кинотеатров, которая осуществлялась в течение последней недели. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что эти действия осуществлялись на основании решений Минкомсвязи. В число заблокированных ресурсов попали KinoGo и BigCinema.

"...с 1 октября 2017 года, Роскомнадзором приняты меры по прекращению доступа на территории России к более 1200 "зеркалам" (копиям) интернет-ресурсов", - подчеркивается в заявлении ведомства.

Ранее Роскомнадзор заблокировал более 250 сайтов по продаже билетов на чемпионат мира - 2018.