"Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" и стал обладателем Кубка Англии

Лондонский "Челси" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мяч на 22-й минуте с пенальти забил Эден Азар. 27-летний бельгийский полузащитник, выступающий за "Челси" с 2012 года, провел за клуб 300-й матч.

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" провели в Кубке Англии 15 очных встреч. Восемь побед в активе "Манчестер Юнайтед", пять - у "Челси", еще два матча завершились вничью. Команды в третий раз встретились в решающем матче турнира, в предыдущий раз - в 2007 году - победу одержал "Челси" (1:0), а в 1994 году верх взял клуб из Манчестера (4:0).

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью возглавлял "Челси" в 2004-2007 и 2013-2015 годах. В качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед" он провел против своей бывшей команды шесть матчей, в которых одержал две победы и потерпел четыре поражения.

"Челси" в восьмой раз стал обладателем Кубка Англии и сравнялся по этому показателю с другим лондонским клубом, "Тоттенхэмом". В последний раз "Челси" выигрывал Кубок Англии в 2012 году, обыграв в решающем матче "Ливерпуль" со счетом 2:1. Впервые лондонцы стали обладателем трофея в 1970 году, в переигровке финала оказавшись сильнее "Лидса" - 2:1 (первый матч завершился вничью со счетом 2:2).

"Манчестер Юнайтед" в последний раз становился обладателем трофея в 2016 году, тогда в финале манкунианцы со счетом 2:1 обыграли "Кристал Пэлас". Команда из Манчестера сравнялась с "Арсеналом" по количеству сыгранных финалов Кубка Англии, в активе обоих клубов по 20 выходов в решающий матч турнира, что является рекордом соревнований.