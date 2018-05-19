Взрыв на химическом заводе в США: пострадали 20 человек
19 мая 2018 22:26 100
По меньшей мере 20 человек пострадали в результате взрыва, который произошел в субботу утром на химическом заводе, расположенном рядом с городом Хьюстон (штат Техас), и последующего пожара. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, один человек числится пропавшим без вести.
Причина инцидента не сообщается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!