Взрыв на химическом заводе в США: пострадали 20 человек

19 мая 2018 22:26

По меньшей мере 20 человек пострадали в результате взрыва, который произошел в субботу утром на химическом заводе, расположенном рядом с городом Хьюстон (штат Техас), и последующего пожара. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, один человек числится пропавшим без вести.

Причина инцидента не сообщается.

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