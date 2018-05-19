Казахстанская актриса получила в Каннах приз за лучшую женскую роль

19 мая 2018 22:48

Казахстанская актриса Самал Еслямова получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль за фильм "Айка" российского режиссера Сергея Дворцевого, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это очень большое событие в моей жизни. Сергей (Дворцевой), спасибо тебе большое за все!" - сказала Еслямова, получая награду.

Каннский фестиваль проходит на Лазурном берегу Франции с 8 по 19 мая. В конкурсе участвует 21 картина, в том числе "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка" Сергея Дворцевого из России.

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