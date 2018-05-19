Казахстанская актриса получила в Каннах приз за лучшую женскую роль

Казахстанская актриса Самал Еслямова получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль за фильм "Айка" российского режиссера Сергея Дворцевого, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это очень большое событие в моей жизни. Сергей (Дворцевой), спасибо тебе большое за все!" - сказала Еслямова, получая награду.

Каннский фестиваль проходит на Лазурном берегу Франции с 8 по 19 мая. В конкурсе участвует 21 картина, в том числе "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка" Сергея Дворцевого из России.