В Каннах вручили «Золотую пальмовую ветвь»

19 мая 2018 23:00

Японский режиссер Хирокадзу Корэеда стал обладателем главной награды Каннского кинофестиваля "Золотой пальмовой ветви" за фильм "Магазинные воришки", сообщается в твиттере конкурса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что гран-при фестиваля получил американский режиссер Спайк Ли за кинофильм "Черный клановец", а приза жюри удостоилась режиссер Надин Лабаки за фильм "Капернаум". Польский режиссер Павел Павликовски получил награду за лучшую режиссуру. Речь идет о картине "Холодная война".

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