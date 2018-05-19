В Каннах вручили «Золотую пальмовую ветвь»
19 мая 2018 23:00 146
Японский режиссер Хирокадзу Корэеда стал обладателем главной награды Каннского кинофестиваля "Золотой пальмовой ветви" за фильм "Магазинные воришки", сообщается в твиттере конкурса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что гран-при фестиваля получил американский режиссер Спайк Ли за кинофильм "Черный клановец", а приза жюри удостоилась режиссер Надин Лабаки за фильм "Капернаум". Польский режиссер Павел Павликовски получил награду за лучшую режиссуру. Речь идет о картине "Холодная война".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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