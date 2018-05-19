В Каннах вручили «Золотую пальмовую ветвь»

Японский режиссер Хирокадзу Корэеда стал обладателем главной награды Каннского кинофестиваля "Золотой пальмовой ветви" за фильм "Магазинные воришки", сообщается в твиттере конкурса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что гран-при фестиваля получил американский режиссер Спайк Ли за кинофильм "Черный клановец", а приза жюри удостоилась режиссер Надин Лабаки за фильм "Капернаум". Польский режиссер Павел Павликовски получил награду за лучшую режиссуру. Речь идет о картине "Холодная война".