В Йемене захвачен один из главарей "ИГ"

Один из главарей группировки "Исламское государство" захвачен в Йемене. Об этом заявило в субботу МВД страны,передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации ведомства, которую приводит телеканал "Аль-Арабия", операция по задержанию проводилась силами быстрого реагирования в южной провинции Лахдж. В ходе рейдов был арестован "эмир" ИГ в регионе Яфаа вместе с несколькими разыскиваемыми правоохранительными органами лицами, отметили в министерстве.

Йемен, откуда родом семья бывшего главаря "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, давно стал прибежищем боевиков из-за слабой центральной власти и множества труднодоступных мест. За годы, предшествовавшие началу в 2011 году народных волнений, боевики "Аль-Каиды" совершили десятки терактов и диверсий, мишенями которых были иностранные туристы, дипломатические миссии западных стран и их сотрудники, силы безопасности и объекты инфраструктуры, главным образом нефтяные.

Экстремисты значительно укрепили свои позиции вслед за охватившими страну революционными событиями 2011 года и вновь резко активизировались после начала аравийской коалицией военной операции в Йемене против мятежников-хуситов (сторонников движения "Ансар Аллах") в марте 2015 года. В последние годы в стране неоднократно заявляла о себе и группировка ИГ, боевики которой регулярно устраивают нападения как на позиции силовиков, так и на гражданские объекты.