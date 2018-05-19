ЕС и Иран договорились создать рабочую группу по вопросам нефтяной торговли
Евросоюз и Иран договорились создать рабочую группу по вопросам, связанным с обеспечением торговли нефтью, сообщил в субботу в Тегеране еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Каньете провел в субботу в Тегеране, в рамках усилий ЕС по сохранению ядерной сделки, переговоры с главой Организации по атомной энергетике Али Акбаром Салехи и министром нефти Бижаном Зангане.
"Мы работали над решением проблем, которые препятствуют нормальной торговле нефтью. Иранская сторона детально представила все вопросы, которые мы должны рассмотреть, включая финансовые проблемы, проблемы транспорта, страхования, хранения", - сообщил еврокомиссар после встречи с министром нефти Ирана.
По словам Каньете, "чтобы решить эти проблемы, мы решили создать рабочую группу по вопросам нефтяной торговли, и первое заседание прошло уже сегодня". Запись его выступления распространила пресс-служба Еврокомиссии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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