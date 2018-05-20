В числе погибших при крушении самолета на Кубе 20 священников

Двадцать священников евангелической церкви значатся в списке погибших в авиакатастрофе в аэропорту Гаваны, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Кубинский совет церквей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В этом самолете находилось десять пар пасторов, то есть 20 человек. Все они были из назорейской церкви в восточном регионе", - цитирует агентство члена совета Майте Куесада.

По данным агентства, группа священников несколько дней находилась в кубинской столице на встрече и в пятницу возвращалась домой.

В пятницу Boeing 737-200, выполнявший рейс Гавана - Ольгин, вскоре после взлета рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту самолета было 110 человек, включая членов экипажа, 107 человек погибли, три женщины находятся в больнице в критическом состоянии.