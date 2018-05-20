Сборная России по хоккею попала в комичную ситуацию
20 мая 2018 00:33 301
Национальная команда России по хоккею попала в комичную ситуацию, когда покидала Данию после вылета с чемпионата мира, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В пятницу подопечные Ильи Воробьева покинули отель, где проживали во время мирового первенства. При этом хоккеисты забыли в апартаментах одну из своих сумок. Сотрудники отеля не смогли догнать уезжавший в аэропорт автобус с россиянами, так что вещи пришлось передавать полицейским из сопровождения национальной команды.
Сборная России в четвертьфинале проиграла Канаде со счетом 4:5 и покинула турнир.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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