"Айнтрахт" обыграл "Баварию" и стал обладателем Кубка Германии

"Айнтрахт" из Франкфурта завоевал Кубок Германии. В финале турнира "орлы" сенсационно обыграли чемпионов страны и фаворитов матча мюнхенскую "Баварию". Клуб из Франкфурта в пятый раз в истории выиграл трофей. До этого Айнтрахт" становился обладателем Кубка ровно 30 лет назад - в 1988 году, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Счет в матче открыл Анте Ребич, он же снова вел свою команду вперед в концовке встречи. А между голами хорвата отличился Роберт Левандовски. На последних минутах заработала угловой. На подачу стандарта прибежал даже голкипер команды Свен Ульрайх. Но "Айнтрахт" сумел не только отбиться, но и провести результативную контратаку - Мият Гачинович убежал от своей штрафной и отправил мяч в пустые ворота.

"Айнтрахт" занял только восьмое место в Бундеслиге, но благодаря победе в Кубке выступит в групповом этапе Лиги Европы.

"Бавария" - "Айнтрахт" - 1:3

Голы: Левандовски (53) - Ребич (11, 82), Гачинович (90)

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Зюле, Алаба, Мартинес, Алькантара (Толиссо, 64), Киммих, Хамес, Рибери (Вагнер, 87), Мюллер (Коман, 70), Левандовски.

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Виллемс, да Кошта, Сальседо, Маскарель, де Гузман (Русс, 74), Вольф (Гачинович, 60), Боатенг, Ребич (Аллер, 89), Хасебе.

Предупреждения: Сальседо (7), Левандовски (37), Хасебе (45), Виллемс (45), Ребич (82), Коман (86).