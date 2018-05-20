Число погибших в авиакатастрофе на Кубе увеличилось до 110 человек

Число погибших в авиакатастрофе в аэропорту Кубы увеличилось до 110 человек, три человека ранены, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра транспорта Кубы Аделя Искьердо, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на борту рухнувшего в пятницу между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас самолета Boeing 737-200 находилось всего 110 человек, включая членов экипажа, 107 человек числились погибшими.

Как сообщает агентство, Искьедо уточнил, что в результате крушения погибли 110 человек, трое выжили. В числе погибших - 99 кубинцев, шесть мексиканцев (члены экипажа), турист из Мексики и пара туристов из Аргентины, а также два жителя Западной Сахары.