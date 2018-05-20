Число погибших в авиакатастрофе на Кубе увеличилось до 110 человек
20 мая 2018 00:37 158
Число погибших в авиакатастрофе в аэропорту Кубы увеличилось до 110 человек, три человека ранены, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра транспорта Кубы Аделя Искьердо, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на борту рухнувшего в пятницу между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас самолета Boeing 737-200 находилось всего 110 человек, включая членов экипажа, 107 человек числились погибшими.
Как сообщает агентство, Искьедо уточнил, что в результате крушения погибли 110 человек, трое выжили. В числе погибших - 99 кубинцев, шесть мексиканцев (члены экипажа), турист из Мексики и пара туристов из Аргентины, а также два жителя Западной Сахары.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
19 мая 23:57 228
В Йемене захвачен один из главарей "ИГ"
19 мая 23:35 230
"Галатасарай" выиграл чемпионат Турции по футболу
19 мая 23:21 210
Фильм южнокорейского режиссера получил приз в Канне
19 мая 23:57
В Йемене захвачен один из главарей "ИГ"
19 мая 23:36
Magistral yolda həyəcanlı anlar - VİDEO
19 мая 23:35
"Галатасарай" выиграл чемпионат Турции по футболу
19 мая 23:31
Bu halda səyahət daha ucuz başa gəlir - VİDEO
19 мая 23:21
Фильм южнокорейского режиссера получил приз в Канне
19 мая 23:00
В Каннах вручили «Золотую пальмовую ветвь»
19 мая 22:46
Balıq qadağası başladı - VİDEO
-
19 Май 16:00 8 589
-
19 Май 11:52 6 506
-
19 Май 04:01 5 450
-
19 Май 02:57 4 504
-
19 Май 09:30 4 285