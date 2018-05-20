Баскетболист "Реала" признан самым ценным игроком сезона в Евролиге

Словенский баскетболист испанского "Реала" Лука Дончич признан самым ценным игроком сезона в Евролиге. Об этом сообщает пресс-служба лиги, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В 30 матчах регулярного чемпионата он в среднем набирал по 16,8 очка за игру, делал 4,8 подбора. В четырех матчах четвертьфинала турнира против "Панатинаикоса" он набирал в среднем по 10,5 очка и делал по 5 подборов. В полуфинале против ЦСКА 19-летний Дончич набрал 16 очков и сделал 7 подборов. По итогам регулярного чемпионата он стал лидером Евролиги по индексу полезности и занял третье место в списке лучших бомбардиров.

В воскресенье "Реал" сыграет в финале Евролиги с турецким "Фенербахче".