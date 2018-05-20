В Сети высмеяли приглашенную на свадьбу бывшую девушку принца Гарри - ФОТО

Среди приглашенных на свадьбу британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл оказалась его бывшая спутница Челси Дэви. Пользователи Сети обратили внимание на выражение ее лица во время церемонии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Она выглядит как брошенная женщина в конце серии мыльной оперы. Смотрит и вынашивает планы. Виски в руке, разочарование и зависть", - иронизирует busipsych.

"Бывшую девушку Гарри пригласили на свадьбу, но не на вечеринку? Этот парень будто говорит "приходи посмотреть на мою крутость, а потом иди домой"", - пишет Thor Odinson.

Некоторые комментаторы отметили, что Челси Дэви могла бы сорвать церемонию бракосочетания.

"Челси Дэви одета в черное. Когда спросили, возражает ли кто-нибудь из присутствующих против этого брака, в глубине души я надеялась, что она встанет и оживит происходящее", - признается mirabela.

"Не хотела бы устраивать панику, но мне кажется, она может быть против", - иронизирует HannFlint.

Другие пользователи встали на защиту бывшей девушки принца.

"Они встречались сто лет назад, и если бы они не были в хороших отношениях, она бы не пришла. Челси выглядит задумчивой или заскучавшей, что немудрено, потому что все свадьбы скучные", - Rebecca Tokdemir.

"Смело с ее стороны прийти. Мы знаем, что ей не очень нравится быть в центре внимания. Но она все равно приняла приглашение, показала, что для нее это несложно. Скорее всего, у нее грустно лицо из-за неудобной шляпки", - предполагает Desiree Valenzuela.

Челси Дэви и принц Гарри встречались около пяти, пока не расстались в 2010 году. Девушка присутствовала на свадьбе принца Уильяма в 2011 году. Венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло в субботу в часовне Святого Георгия в Лондоне. На церемонии присутствовали родственники и друзья пары, члены королевских семей Европы, а также официальные лица.