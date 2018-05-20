Российскую фигуристку возмутило свое присутствие в клипе Бузовой

Российская фигуристка Анна Погорилая выразила возмущение тем, что певица Ольга Бузова использовала в своем клипе фрагмент ее выступления, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В одном из эпизодов клипа Бузовой присутствует падение Погорилой на одном из ее выступлений.

"Всем доброго вечера! Мне пришло немало сообщений о том, что я попала в клип Бузовой, и также у меня спрашивали, давала ли я свое согласие на это. Отвечу всем сразу: я не знала о том, что меня вставили в новый клип, а самое неприятное, что меня не то чтобы не спросили, а взяли не самый удачный фрагмент из моих выступлений", - написала спортсменка в своем аккаунте в инстаграме.