Каннский фестиваль вручил награды

Международный Каннский фестиваль в 71-й раз вручил свои награды: Золотая пальмовая ветвь была присуждена японскому режиссеру Хирокадзу Корэеда за фильм "Магазинные воришки", из российских фильмов был отмечен "Айка" Сергея Дворцевого, сыгравшая в картине главную роль Самал Еслямова получила приз за лучшую женскую роль, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Международный Каннский фестиваль проходил на Лазурном берегу Франции с 8 по 19 мая. За Пальмовую ветвь боролась 21 картина.

Главный приз

Главным фаворитом критиков в этом году был фильм из Южной Кореи "Пылающий" Ли Чхан Дона - мрачный триллер, вдохновленный рассказом Харуки Мураками. Картина установила рекорд рейтинга, получив самую высокую оценку критиков за всю его историю - 3,8 балла из 4. Однако, как это обычно и бывает на смотре, ожидания критиков не оправдались. Главный приз, Золотая пальмовая ветвь, был присужден японскому режиссеру Хирокадзу Корэеда за картину "Магазинные воришки" про необычную семью в современной Японии, которая находит на улице маленькую девочку и решает оставить ее у себя.

"Это правда, что я расту с каждым своим фильмом, и то, что я делаю фильмы про семью. С возрастом у меня изменилось видение семьи, того, какой она может быть. И я продолжу снимать фильмы про семью, так как у меня всегда разные мысли по этому вопросу", - сказал Корэеда журналистам.

Он отметил, что какие-то моменты в фильме были вдохновлены его личным опытом. В детстве у него не было своей комнаты, он жил в шкафу и хранил там все свои вещи, наблюдая оттуда за взрослым миром.

Лето и Айка

Бланшетт призналась, что решение о присуждении Пальмовой ветви было тяжелым

Россию в основном конкурсе представляли два фильма - "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка" Сергея Дворцевого, что случилось впервые с 2007 года. Оба режиссера представляют свои картины в Канне не в первый раз, хотя Серебренникову, который в настоящий момент находится под домашним арестом по делу о "Седьмой студии", лично презентовать фильм на смотре так и не разрешили.

Президент жюри Каннского фестиваля Кейт Бланшетт на церемонии закрытия поприветствовала двух режиссеров, Серебренникова и Джафара Панахи из Ирана, которые находятся под домашним арестом.

"Мы бы хотели поприветствовать двух режиссеров, которые не смогли по политическим причинам быть здесь - это Кирилл Серебренников и Джафар Панахи", - отметила она.

"Айка" не получила ни одну из главных наград, однако жюри отметило актерскую игру Самал Еслямовой, которая сыграла иммигрантку в Москве, вынужденную отказаться от своего ребенка.

"Самое главное было сделать то, что хочет режиссер. Надо было просто идти и делать то, что делает персонаж, идти по его мотивации. Это самое главное. Ты не обращаешь внимание на камеру, потому что в каждой сцене есть своя цель, и ты думаешь только об этом", - рассказала журналистам Еслямова.

Фильм "Лето", в свою очередь, получил положительную прессу, но наград удостоен не был.

"Я считаю, что "Лето" незаслуженно не отметили, но хорошо, что как-то заметили Дворцевого, хотя фильм получил не одну из главных наград, а приз за лучшую женскую роль", - сказала РИА Новости критик Анастасия Гладильщикова.

Клановец и холодная война

Гран-при фестиваля вручили американскому режиссеру Спайку Ли за картину "Черный клановец". Фильм рассказывает про афроамериканского полицейского, который проникает в Ку-клукс-клан. Приз жюри был присужден ливанской женщине-режиссеру Надин Лабаки за фильм "Капернаум" про 12-летнего мальчика из Бейрута, подающего в суд на своих родителей за то, что они дали ему жизнь. Спецприз жюри фестиваля впервые в истории был вручен современному классику мирового кинематографа Жан-Люку Годару, который представил на смотре картину "Образ и речь".

Награду за лучший сценарий разделили режиссер Аличе Рорвахер, снявшая картину "Счастливый Лазарь", и Джафар Панахи за фильм "Три лица".

Приз за лучшую режиссуру получил польский режиссер Павел Павликовски за фильм "Холодная война". Награда смотра за лучшую мужскую роль ушла итальянцу Марчелло Фонте за фильм "Догмэн" Маттео Гарроне.

Бланшетт призналась, что решение, кому присудить Золотую пальмовую ветвь, было сложным, но "обошлось без кровопролития".

"Это был очень сильный и разнообразный год с очень сильными и не похожими друг на друга фильмами. Это было групповое решение и, конечно, мы старались быть объективными", - сказала она журналистам.

Бланшетт подчеркнула, что при принятии решения жюри старалось оставить в стороне политику.

"Современные медиа очень любят переворачивать человеческие вопросы в политические, поэтому мы пообещали друг другу смотреть фильмы именно как художественное произведение и отречься от политической среды и выбирать фильмы, которые трогают нас", - добавила Бланшетт.