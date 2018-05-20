Скончался председатель группы компаний LG
20 мая 2018 07:40 89
Председатель южнокорейской компании Ку Бон Мун скончался в возрасте 73 лет в Сеуле, сообщает "Ренхап" со ссылкой на заявление компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что в четверг Ку Бон Мун был госпитализирован и находился в критическом состоянии. За последний год он несколько раз переносил операции на мозге.
"Он сражался за жизнь в течение года и всегда говорил, что не будет пользоваться системами жизнеобеспечения", - заявил представитель предприятия.
Ку Бон Мун был внуком основателя LG. В 1995 году он унаследовал руководство компанией от своего отца и занимал эту должность в течение 23 лет.
Представитель компании отметил, что бизнесмен завещал провести его похороны "спокойно и просто".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
07:37 83
Каннский фестиваль вручил награды
-
19 Май 16:00 8 987
-
19 Май 11:52 6 817
-
19 Май 12:22 4 692
-
19 Май 15:30 4 681
-
19 Май 09:30 4 637