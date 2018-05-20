Американские компании приближаются к историческому рекорду по капитализации

Рыночная стоимость Microsoft Corp. в последующие 12 месяцев может превысить 1 трлн долларов, полагают аналитики банка Morgan Stanley, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В настоящее время капитализация компании составляет 739 млрд долларов, и рост до 1 трлн долларов предполагает повышение на 34%. Microsoft по стоимости уступает Apple (919 млрд долларов), Amazon (768 млрд долларов) и Alphabet (750 млрд долларов).

За последние 12 месяцев акции софтверного гиганта подорожали на 40%, тогда как индекс Standard & Poor's 500 за это время вырос всего на 15%.

Главным катализатором роста бумаг Microsoft эксперты Morgan Stanley называют успехи облачного подразделения Azure, а также бизнес по производству центров обработки данных (ЦОД) и офисных программ Office 365.

Отметим, пока ни одной американской компании в истории не удавалось превысить отметку в 1 трлн долларов капитализации. Ближе всех к этой отметке подошла Apple, которой достаточно подъема котировок на 8,1%.